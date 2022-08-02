كرة يد - بالعلامة الكاملة.. مصر تهزم الهند وتتصدر المجموعة في بطولة العالم للناشئات

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 11:28

كتب : محمد سمير

ناشئات مصر لكرة اليد

تصدر منتخب ناشئات مصر لكرة اليد تحت 18 عاما المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الهند في ختام دور المجموعات.

وتغلبت ناشئات مصر على المنتخب الهندي بنتيجة 42-34 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح منتخب الناشئات في تحقيق الفوز في أول جولتين على منتخبي كرواتيا بنتيجة 33-31 وكازاخستان بنتيجة 39-21.

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وتستضيف مقدونيا الشمالية البطولة في الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.

ويتأهل أول منتخبين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام دور المجموعات أيضا ومنه يتأهل أول 2 من كل مجموعة لربع النهائي والذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وبذلك تصعد ناشئات مصر إلى الدور الرئيسي المكون من 16 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات.

ويلعب منتخب مصر رفقة منتخبي الدنمارك والبرتغال في المجموعة ويتواجد بجانبهم الفائز من مواجهة كرواتيا وكازاخستان.

ويواجه منتخب مصر مساء غدا الأربعاء وصيف المجموعة من الدنمارك والبرتغال، بينما المباراة الثانية ستكون يوم الجمعة مع متصدر المجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي بينما يلعب صاحب المركز الثالث على ترتيب المراكز من التاسع إلى الثاني عشر وصاحب المركز الرابع على المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر.

وتعد تلك المشاركة الثالثة لمصر في بطولة العالم تحت 18 عاما للناشئات.

فسبق أن شاركن من قبل في نسختي 2016 و2018، حققن في الأولى المركز التاسع كأفضل إنجاز ثم المركز 23 في النسخة الثانية على الترتيب.

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