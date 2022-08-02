الونش بعد فقدانه الذاكرة أمام بيراميدز: عدت لحالتي الطبيعية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

طمأن محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك جمهور ناديه عليه بعد تعرضه للإصابة أمام بيراميدز.

وكتب الونش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله على الفوز والأهم أنني أريد أن أطمئن جمهور الزمالك العظيم أنني الحمد لله عدت إلى حالتي الطبيعية".

وتعرض الونش لإصابة بكدمة قوية في الوجه أسفرت عن تورم في الفك.

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وكشف أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك أن الونش كان يعاني من فقدان مؤقت للذاكرة بين شوطي المباراة.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الونش سيبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة ثم سيفحص طبيا لمعرفة إمكانية انضمامه لتدريبات الفريق الجماعية وبالتالي إمكانية مشاركته في مباراة الجونة المقبلة".

وغادر الونش مباراة بيراميدز بين الشوطين بعدما تعرض للإصابة، وشارك بدلا منه محمد أشرف "روقا".

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني.

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