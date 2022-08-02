موعد مباريات الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. لقاء في الدوري وناشئات اليد وتصفيات أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء مباراة وحيدة في منافسات الدوري المصري.

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يستضيف المقاولون العرب فريق فيوتشر في السادسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

أما في دوري أبطال أوروبا فتنطلق اليوم منافسات ذهاب نصف نهائي التصفيات المؤهلة للأدوار الرئيسية.

ويلعب شيريف أمام بلزين التشيكي في السابعة مساء، بينما يحل دينامو زغرب ضيفا على لودوجوريتس في الثامنة إلا ربع مساء.

ويستضيف موناكو فريق إيندهوفن في أقوى مباريات التصفيات في الثامنة مساء، ويليه مواجهة بين رويال يونيون أمام رينجرز في التاسعة إلا ربع.

وتختتم مباريات اليوم بتصفيات أبطال أوروبا عندما يستضيف بنفيكا فريق ميدتيلاند الدنماركي في التاسعة مساء.

وفي منافسات الرياضات الأخرى يلعب منتخب ناشئات كرة اليد تحت 18 عاما أمام الهند في العاشرة صباحا بختام دور المجموعات ببطولة العالم من أجل الصدارة.

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