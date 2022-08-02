طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول موقف الونش من مباراة الجونة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن حالة مدافع الفريق محمود حمدي الونش الذي غادر مباراة الأبيض أمام بيراميدز.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الونش سيبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة ثم سيفحص طبيا لمعرفة إمكانية انضمامه لتدريبات الفريق الجماعية وبالتالي إمكانية مشاركته في مباراة الجونة المقبلة".

واصطدم رأس الونش بقدم عبد الله السعيد في المباراة، مما أسفر عن تعرضه لفقدان ذاكرة مؤقت.

وأوضح "إذا ثبتت سلامته يوم الأربعاء سيشارك في التدريبات الجماعية، ثم سيسافر مع الفريق يوم الخميس، ويصبح من الممكن مشاركته في مباراة الجمعة".

أما عن أحمد فتوح ظهير الفريق، قال طبيب الزمالك: "تعرض فتوح لضربة في ركبته، ولكنه بخير وسيشارك في تدريبات الثلاثاء".

وأخيرا فيما يخص يوسف أوباما صانع ألعاب الأبيض، قال أسامة: "تعرض أوباما أيضا لضربة في ركبته، ولكنها ليست قوية وسيشارك في التدريبات بصورة طبيعية".

ويلعب الزمالك في ضيافة الجونة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني.

ويليهما الأهلي الذي لعب مباراتين أقل، وله 55 نقطة.

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