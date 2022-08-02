موندو ديبورتيفو: ريكي بويج اتفق شفهيا مع لوس أنجلوس جالاكسي

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

ريكي بويج - برشلونة

توصل ريكي بويج لاعب برشلونة إلى اتفاق شفهي للانضمام إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بويج يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الساعات المقبلة لتوقيع عقد انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة.

وخرج بويج من حسابات تشافي هيرنانديز الموسم الماضي، إذ لم يظهر سوى في 18 مباراة سجل خلالها هدف وحيد.

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بويج (22 عاما) يعتبر من أبناء برشلونة، وتدرج في صفوف النادي حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2018.

وشارك بقميص الفريق الأول لـ برشلونة في 57 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.

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