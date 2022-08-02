سيد نيمار: قادة الزمالك لا يتوقفون عن منحنا النصائح.. سنقدم كل ما لدينا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

سيد عبد الله نيمار مع حسين السيد - الزمالك أمام بيراميدز

شدد سيد عبد الله نيمار لاعب الزمالك على أن الفريق لعب مباراة صعبة أمام بيراميدز مشيرا إلى أن توجيهات قادة الأبيض تفيد بشكل كبير مع اللاعبين.

وحافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري

وقال سيد عبد الله في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق بحجم بيراميدز ولكننا قدمنا مستوى جيد ونجحنا في الوصول لهدفنا".

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وأضاف "قادة الفريق والمدرب يعملون على لم شمل الفريق، المدرب يمنحنا دائما التعليمات ونحاول أن ننفذها وفي النهاية حققنا النتيجة المطلوبة".

وتابع "قادة الفريق يتحدثون معنا دائما ويقدمون لنا النصائح، نحاول دائما كلاعبين صغار أن نقدم كل ما لدينا لإسعاد جمهور الزمالك".

وأتم "أتشرف باللعب في نادي الزمالك ووجود هذه المجموعة من اللاعبين تمنحني الثقة أن أظهر بمستوى أفضل".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز الوصيف و11 نقطة عن الأهلي مع مباراتين أقل للأحمر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري.

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