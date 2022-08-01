زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

ابتعد أحمد سيد زيزو بصدارة هدافي الدوري المصري بعد التسجيل أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وشارك زيزو في أهداف الزمالك للمباراة الثامنة على التوالي في جميع المسابقات.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 14 هدفا - 26 مباراة

مابولولو - الاتحاد السكندي - 12 هدفا - 21 مباراة

مروان حمدي - سموحة - 12 هدفا - 27 مباراة

جون إيبوكا - إنبي - 11 هدفا - 26 مباراة

مصطفى شلبي - إنبي - 10 أهداف - 26 مباراة

أحمد رفعت - فيوتشر - 9 أهداف - 24 مباراة

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف - 27 مباراة

علي معلول - الأهلي - 8 أهداف - 20 مباراة

ناصر منسي - البنك الأهلي - 8 أهداف - 22 مباراة

أشرف بنشرقي - الزمالك - 8 أهداف - 21 مباراة

محمد مجدي أفشة - الأهلي - 8 أهداف - 25 مباراة

محمد هلال - البنك الأهلي - 8 أهداف - 24 مباراة

خالد قمر - الجونة - 8 أهداف - 27 مباراة

محمد صالح - إيسترن كومباني - 7 أهداف - 20 مباراة

أحمد عاطف - فيوتشر - 7 أهداف - 19 مباراة

محمد شريف - الأهلي - 7 أهداف - 20 مباراة

عبد الكبير الوادي - سموحة - 7 أهداف - 22 مباراة

رمضان صبحي - بيراميدز - 7 أهداف - 22 مباراة

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