زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 23:11
كتب : FilGoal
ابتعد أحمد سيد زيزو بصدارة هدافي الدوري المصري بعد التسجيل أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وشارك زيزو في أهداف الزمالك للمباراة الثامنة على التوالي في جميع المسابقات.
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:
أحمد سيد زيزو - الزمالك - 14 هدفا - 26 مباراة
مابولولو - الاتحاد السكندي - 12 هدفا - 21 مباراة
مروان حمدي - سموحة - 12 هدفا - 27 مباراة
جون إيبوكا - إنبي - 11 هدفا - 26 مباراة
مصطفى شلبي - إنبي - 10 أهداف - 26 مباراة
أحمد رفعت - فيوتشر - 9 أهداف - 24 مباراة
شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف - 27 مباراة
علي معلول - الأهلي - 8 أهداف - 20 مباراة
ناصر منسي - البنك الأهلي - 8 أهداف - 22 مباراة
أشرف بنشرقي - الزمالك - 8 أهداف - 21 مباراة
محمد مجدي أفشة - الأهلي - 8 أهداف - 25 مباراة
محمد هلال - البنك الأهلي - 8 أهداف - 24 مباراة
خالد قمر - الجونة - 8 أهداف - 27 مباراة
محمد صالح - إيسترن كومباني - 7 أهداف - 20 مباراة
أحمد عاطف - فيوتشر - 7 أهداف - 19 مباراة
محمد شريف - الأهلي - 7 أهداف - 20 مباراة
عبد الكبير الوادي - سموحة - 7 أهداف - 22 مباراة
رمضان صبحي - بيراميدز - 7 أهداف - 22 مباراة
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