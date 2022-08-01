صراع اللقب - تعرف مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. مؤجلتان وزيارات متكررة في الإسكندرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

يخرج الأهلي إلى محافظة الإسكندرية 3 مرات خلال مباريات المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة. ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب

ويتبقى للأهلي 8 مباريات في الدوري بواقع 6 في الجولات المتبقية، ومباراتين مؤجلتين.

ويلعب الأهلي في الإسكندرية 3 مرات من أصل مبارياته المتبقية، أمام كل من الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر و4 عن بيراميدز الثاني، ولعب كل منهما 28 مباراة مقابل 26 للشياطين الحمر.

الأهلي × فاركو (3 أغسطس)

الجولة 28 – استاد الأهلي We السلام

الاتحاد السكندري × الأهلي (7 أغسطس)

الجولة 29 – استاد برج العرب

الأهلي × المصري (10 أغسطس)

الجولة 30 – استاد برج العرب

الأهلي × الإسماعيلي (14 أغسطس)

مؤجلة من الجولة 18 – استاد برج العرب (موعد غير نهائي بسبب مباريات كأس مصر)

إيسترن كومباني × الأهلي (20 أغسطس)

الجولة 31 – استاد المقاولون العرب

الأهلي × إنبي (23 أغسطس)

الجولة 32 – استاد الأهلي We السلام

طلائع الجيش × الأهلي (26 أغسطس)

الجولة 33

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (29 أغسطس)

الجولة 34 – استاد الأهلي We السلام

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