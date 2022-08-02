المقاولون: لدينا مشكلة بسبب تقصير اللاعبين.. والروح والإصرار سر عودة أي فريق

يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب أن تقصير اللاعبين في بداية الموسم تسبب في مشكلة بجدول الترتيب.

ويصارع المقاولون العرب من أجل البقاء في الدوري بتواجده في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن الابتعاد من مراكز الهبوط.

وتعادل المقاولون العرب في آخر مباراتين بمسابقة الدوري أمام كل من سموحة والأهلي.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا مشكلة كبيرة في المقاولون هذا الموسم بسبب تقصير اللاعبين في بداية الموسم ولكن الروح والإصرار هي سر عودة أي فريق".

وشدد "بالطبع قلق من موقف المقاولون العرب في جدول الدوري، ولكن لدينا الكثير من الظروف أبرزها تقصير اللاعبين في بداية الموسم".

وأوضح المشرف العام على المقاولون العرب "حفزنا اللاعبين بمكافآت خاصة وحصلوا عليها في اليوم التالي مباشرة بعد التعادل مع الأهلي".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مكافأة الـ 100 دولار قائلا: "امنحها دائما من جيبي الخاص للاعبين المجيدين في المباريات وهذا ما حدث مع أبو السعود وفاروقا".

ويلعب المقاولون العرب مساء اليوم الثلاثاء أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

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