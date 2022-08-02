أحمد مرتضى: الزمالك أفضل فريق في الدوري.. وهذا ما يعجبني في المدرب الأجنبي

أبدى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 28 للدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم أكن أتوقع كل ذلك في ظل الظروف المحيطة من وقف القيد وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم".

وأضاف "أشكر أمير مرتضى (المشرف العام على فريق الكرة) ولدينا مجموعة من الناشئين الراغبين في إثبات أنفسهم ولاعبين كبار مثل شيكابالا ومدرب مميز، إنها منظومة ناجحة".

وأوضح "الإدارة الرياضية من أهم أجزاء المنظومة. ولا نريد أن نحتفل، فالدوري لا يزال به مباريات".

وتابع أحمد مرتضى "الزمالك أفضل فريق في الدوري حتى الآن، وها هو يثبت ذلك بعد تقديم مباراتين كبيرتين أمام الأهلي وبيراميدز".

وواصل "شيكابالا يصنع تاريخا جديدا له. كان لاعبا مهما طوال حياته في نادي الزمالك وقيمة كبيرة، وأتمنى أن تكون له سنوات قادمة. من وجهة نظري يمكنه الاستمرار لعامين على الأقل. لمَ لا ما دام يرفع البطولات"؟

وعن محمد عواد حارس مرمى الفريق قال: "يعجبني في المدير الفني الأجنبي عموما أنه لا يعتمد على أسماء بل يثق بمن يؤدي جيدا. غواد حارس مرمى كبير ومجتهد".

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

والفوز الأخير جعل الزمالك يتقدم بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أيضا يبعد الأبيض بـ 11 نقطة عن الأهلي الثالث الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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