مؤتمر فيريرا: الفريق الأفضل في الجماعية حقق الانتصار.. وعاشور لم يظهر إمكانياته الكبيرة حتى الآن

أشاد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالفوز على بيراميدز في سباق الدوري.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "الزمالك استحق الفوز أمام بيراميدز، الفريق الأفضل في الجماعية حقق الانتصار".

وتابع "الفريق كانت لديه خطة لمباراة اليوم وكنا نعلم أهمية الفوز على بيراميدز وباقي المباريات المقبلة".

وأوضح فيريرا "بيراميدز لعب مباراة قوية ولكن نجحنا في تسجيل الأهداف في الوقت المناسب ولم يظهر المنافس بالشكل القوي في الشوط الثاني".

وبالحديث عن المباريات المقبلة قال: "لعبنا مباراة منذ ثلاثة أيام وسنخوض آخر في الجونة بعد 3 أيام واللاعبون لا يتحملون هذا الضغط، والآن نتصدر المسابقة ومتبقي لنا ست مباريات".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام الجونة في التاسعة من مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

وواصل فيريرا "لعبنا لمدة 5 دقائق في المباراة بعشرة لاعبين بسبب إصابة الونش وعدم معرفة موقفه من الاستمرار أو الخروج، وفي الشوط الثاني تم الدفع بـ روقا في الوسط وعاد عبد الغني إلى الدفاع".

وبسؤاله عن التبديلات كشف فيريرا "كان الهدف منها استغلال المساحات في دفاعات بيراميدز وهناك مجموعة من الشباب ظهروا بمستويات متميزة وسيكون لهم دور كبير مع الفريق في الفترة المقبلة".

أما عن تألق إمام عاشور فشدد فيريرا "لم يظهر حجم إمكانياته الكبيرة حتى الآن، واللاعب يحتاج لأن يفهم إمكانياته وأن يعيد تنظيم نفسه ذهنيا، فهو يمتلك قدرات بدنية جيدة ويجب ألا يكون بعيدا عن منطقة الجزاء".

واختتم تصريحاته بالحديث عن نيمار قائلا: "سيد عبد الله يتطور ويقدم مستويات جيدة ونسعى لاستغلال إمكانياته لصالح الفريق".

ويتربع الزمالك على قمة الدوري منفردا برصيد 66 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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