أسامة نبيه: الدوري لم ينته بعد.. الحسم سيكون بأقدام لاعبي الزمالك

شدد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك على أن بطولة الدوري لم تحسم بعد مشيرا إلى أن اللقب سيحسم بأقدام لاعبي الأبيض.

وحافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري

وقال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الدوري لم يحسم بعد".

وأضاف "نخوض كل المباريات مثل الكؤوس ولا بديل فيها عن الفوز".

وأتم "الفوز بلقب الدوري سيكون بأقدام لاعبي الزمالك دون النظر لنتائج المنافسين".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز الوصيف و11 نقطة عن الأهلي مع مباراتين أقل للأحمر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري

اقرأ أيضا

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

طريق الزمالك إلى لقب الدوري

مباريات الأهلي إلى نهاية الدوري

قرار استثنائي من مرتضى بعد الفوز على بيراميدز