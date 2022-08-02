أسامة نبيه: الدوري لم ينته بعد.. الحسم سيكون بأقدام لاعبي الزمالك
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 00:02
كتب : FilGoal
شدد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك على أن بطولة الدوري لم تحسم بعد مشيرا إلى أن اللقب سيحسم بأقدام لاعبي الأبيض.
وحافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري
وقال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الدوري لم يحسم بعد".
وأضاف "نخوض كل المباريات مثل الكؤوس ولا بديل فيها عن الفوز".
وأتم "الفوز بلقب الدوري سيكون بأقدام لاعبي الزمالك دون النظر لنتائج المنافسين".
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز الوصيف و11 نقطة عن الأهلي مع مباراتين أقل للأحمر.
ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري
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