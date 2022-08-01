تليجراف: ليفربول يسعى لتمديد عقد نجمه لفترة أطول

يستعد نادي ليفربول تمديد تعاقده مع ديوجو جوتا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ديوجو جوتا النادي : ليفربول ليفربول

ويرتبط اللاعب صاحب الـ25 عاما بعقد ينتهي صيف 2025.

وبحسب "تليجراف" فإن النادي يعمل على الحفاظ على اللاعب لفترة أطول ويسعى لتمديد تعاقده.

وكان جوتا انضم إلى صفوف ليفربول صيف 2020 قادما من وولفرهامبتون مقابل 45 مليون يورو.

وخاض جوتا بقميص الريدز 45 مباراة سجل خلالها 34 هدافا وصنع 9 آخرين.

ويغيب جوتا عن صفوف ليفربول بسبب إصابة في العضلة الضامة يعاني منها منذ مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي بشهر يونيو الماضي.

وكان كلوب أوضح ذلك قبل فترة الإعداد مؤكدا أن جوتا سيغيب لفترة.

ويفتتح ليفربول مشواره أمام فولام السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

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