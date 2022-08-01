مؤتمر تاكيس: الدوري لا يزال في الملعب.. ولا أدرب لاعبي بيراميدز على إضاعة الوقت

أبدى اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز اعتقاده أن الشوط الأول لمباراة الفريق أمام الزمالك أنهى كل شيء، حيث انتهى اللقاء بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد في قمة منافسات الجولة الـ 28 للدوري المصري.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي: "كل شيء انتهى في الشوط الأول بعد ركلة جزاء في الثواني الأولى".

وأضاف "نجحنا في خلق العديد من الفرص خلال هذا الشوط ولكن لم ينجح اللاعبون في تسجيلها".

وتابع "في النهاية الزمالك استحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث".

وأوضح "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تكون عادلة لأن الفريق لا يستحق الخسارة بعد شوطه الأول الرائع".

وواصل جونياس "الخسارة ليست نهاية المطاف، والدوري لا يزال في الملعب، وهناك العديد من المباريات المتاحة لكل فريق والنتائج جميعها مفتوحة ومن الممكن أن يحدث أي شيء في المرحلة المقبلة".

وتحدث تاكيس جونياس عن إضاعة الوقت قائلا: "أنا لا أدرب لاعبي بيراميدز على إضاعة الوقت مثلما يحدث من جانب جميع الأندية. لا بد من إنهاء هذه الظاهرة بأي شكل لأنها تجعل الكرة المقدمة سيئة للغاية".

وأوضح "من غير المعقول أن يتعمد الفائز أو من يرى وضعيته أفضل في اللقاء أن يهدر الوقت على المنافس".

واختتم "استقبال الأهداف لا يعني أن هناك أخطاء دفاعية ولكن الكل يتحمل بداية من المدير الفني وحتى آخر لاعب. إذا كان الفريق سجل الفرص التي أتيحت له لخرج بنتيجة أفضل".

ورفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاطع عن بيراميدز الثاني و11 عن الأهلي الثالث الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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