بعد إعلان منظمة مكافحة المنشطات.. ثنائي الزمالك وآخر من بيراميدز يخضع للكشف الإجباري

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام بيراميدز

خضع أحمد سامي وإبراهيم عادل من بيراميدز ومحمد عبد الغني ومحمود الونش لاعبي الزمالك لكشف المنشطات الإجباري.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أعلنت اليوم الإثنين تكثيف تواجدها في مباريات الدوري.

ويخضع الرباعي لكشف المنشطات إجباريا في تلك المرحلة الهامة من بطولة الدوري.

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وتكثف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" تواجدها في مباريات الدوري المصري الممتاز تزامنا مع الجولات الأخيرة في الموسم الحالي.

وتقوم المنظمة بدورها عن طريق سحب العينات العشوائية من لاعبي الفرق المختلفة للكشف عن المنشطات.

وقال حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحاته اليوم: "نحن نتواجد باستمرار في مباريات الدوري الممتاز، وذلك حسب الخطة الموضوعة في بداية الموسم".

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

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