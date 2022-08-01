موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

احتفال الزمالك بالهدف أمام بيراميدز

يستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

ويتواجد الجونة في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة من 28 مباراة.

أخبار متعلقة
بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري كأس سوبر لوسيل.. موعد المباراة بين بطل الدوري المصري والهلال السعودي وسعة الملعب لا يتوقف.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة الثامنة على التوالي كادينا سير: ريال مدريد يحدد خامس الراحلين عن الفريق

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على بيرامديز بهدفي أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

وتعادل الجونة أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد خالد بشارة في الجونة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من حاتم بطيشة وهشام معمر.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضا

خطوة تفصل الجزيري عن رقم تاريخي

زيزو لا يتوقف عن التسجيل

بطولة جديدة بين الهلال السعودي وبطل الدوري المصري

فريقان في الدوري السعودي يتنافسان على لاعب برشلونة

الزمالك الجونة الدوري المصري موعد مباراة الزمالك
نرشح لكم
بعد إعلان منظمة مكافحة المنشطات.. ثنائي من الزمالك وآخر من بيراميدز يخضع للكشف الإجباري صراع اللقب - تعرف مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. مؤجلتان وزيارات متكررة في الإسكندرية صراع اللقب - تعرف على مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. من المقاولون إلى سيراميكا صراع اللقب – تعرف على مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. قمتان جماهيريتان قبل الختام زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 رائعة شيكابالا تزين فوز الزمالك بثلاثية على بيراميدز.. والأبيض ينفرد بصدارة الدوري بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري كأس سوبر لوسيل.. موعد المباراة بين بطل الدوري المصري والهلال السعودي وسعة الملعب
أخر الأخبار
بعد إعلان منظمة مكافحة المنشطات.. ثنائي من الزمالك وآخر من بيراميدز يخضع للكشف الإجباري 5 دقيقة | الكرة المصرية
صراع اللقب - تعرف مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. مؤجلتان وزيارات متكررة في الإسكندرية 26 دقيقة | الكرة المصرية
صراع اللقب - تعرف على مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. من المقاولون إلى سيراميكا 26 دقيقة | الكرة المصرية
صراع اللقب – تعرف على مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. قمتان جماهيريتان قبل الختام 27 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 27 دقيقة | الكرة المصرية
زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 27 دقيقة | الكرة المصرية
رائعة شيكابالا تزين فوز الزمالك بثلاثية على بيراميدز.. والأبيض ينفرد بصدارة الدوري 28 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة إلى فريق إيطالي.. إنتر يعير لاعبه من جديد 33 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق