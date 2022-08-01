موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

ويتواجد الجونة في المركز الـ15 برصيد 27 نقطة من 28 مباراة.

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على بيرامديز بهدفي أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري.

وتعادل الجونة أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد خالد بشارة في الجونة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من حاتم بطيشة وهشام معمر.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

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