صراع اللقب - تعرف على مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. من المقاولون إلى سيراميكا
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 23:12
كتب : FilGoal
قبل الأمتار الأخيرة على نهاية الدوري المصري الممتاز يتبقى لبيراميدز ما تبقى من الأمل، بعد خسارة المواجهة المباشرة أمام الزمالك واتساع الفارق إلى 7 نقاط.
ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.
ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات على نهاية الدوري المصري الممتاز.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 59 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.
ويستعرض لكم FilGoal.com باقي مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.
بيراميدز X المقاولون العرب (6 أغسطس)
استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 29
غزل المحلة X بيراميدز (9 أغسطس)
استاد المحلة - الجولة الـ 30
بيراميدز X سموحة (19 أغسطس)
استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 31
فيوتشر X بيراميدز (23 أغسطس)
استاد الأهلي WE السلام - الجولة الـ 32
سيراميكا كليوباترا X بيراميدز (26 أغسطس)
استاد المقاولون العرب - الجولة الـ 33
بيراميدز X الجونة (29 أغسطس)
استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 34
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