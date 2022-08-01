صراع اللقب - تعرف على مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.. من المقاولون إلى سيراميكا

قبل الأمتار الأخيرة على نهاية الدوري المصري الممتاز يتبقى لبيراميدز ما تبقى من الأمل، بعد خسارة المواجهة المباشرة أمام الزمالك واتساع الفارق إلى 7 نقاط.

ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويتبقى لبيراميدز 6 مباريات على نهاية الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 59 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 66 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويستعرض لكم FilGoal.com باقي مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري.

بيراميدز X المقاولون العرب (6 أغسطس)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 29

غزل المحلة X بيراميدز (9 أغسطس)

استاد المحلة - الجولة الـ 30

بيراميدز X سموحة (19 أغسطس)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 31

فيوتشر X بيراميدز (23 أغسطس)

استاد الأهلي WE السلام - الجولة الـ 32

سيراميكا كليوباترا X بيراميدز (26 أغسطس)

استاد المقاولون العرب - الجولة الـ 33

بيراميدز X الجونة (29 أغسطس)

استاد الدفاع الجوي - الجولة الـ 34

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