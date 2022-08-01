قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد مدبولي واستمرار غياب عمر رضوان

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

جمهور الإسماعيلي - الإسماعيلي - الجونة

عاد أحمد مدبولي لقائمة الإسماعيلي التي ستواجه مصر للمقاصة.

واختار حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي 22 لاعبا لمواجهة مصر للمقاصة اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد.

الدفاع: عمرو الحلواني - محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحي.

الوسط: عمر الوحش - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد عادل - محمد بن خماسة - محمود عبد العاطي "دونجا" - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - أحمد مصطفى - محمد عبد السميع - حسن ياسين.

الهجوم: خالد النبريصي - محمد الشامي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بينما يحتل مصر للمقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق 12 نقطة عن إيسترن كومباني صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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