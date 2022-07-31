النتائج الجيدة مستمرة.. الجيش يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد

الأحد، 31 يوليه 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

واصل طلائع الجيش نتائجه الجيدة في الدوري وحقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 والتي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

واستمرت نتائج طلائع الجيش الجيدة في الدوري، ليصبح في آخر 20 مباراة حقق 10 انتصارات و9 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة فقط.

ودخل طلائع الجيش المربع الذهبي للدوري لأول مرة هذا الموسم، بعدما وصل إلى النقطة 44 في المركز الرابع متفوقا على فيوتشر الذي لم يلعب حتى الآن.

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بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 33 في المركز العاشر.

وصف المباراة

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تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 4 عن طريق علي الزاهدي بتسديدة من أمام منطقة الجزاء سكنت شباك صبحي سليمان حارس مرمى الاتحاد.

وتلقى طلائع الجيش ضربة قوية بإصابة مدافعه علي الفيل ليغادر الملعب في الدقيقة 10 ويشارك بدلا منه محمد أنور.

وأهدر أحمد عادل "ميسي" فرصة التعادل للاتحاد في الدقيقة 26 بعدما انفرد بالمرمى وسدد جوار القائم.

ومرة أخرى تعرض أحد لاعبي طلائع الجيش للإصابة، وغادر رجب عمران الملعب وشارك بدلا منه أحمد سمير في الدقيقة 34.

لكن البديل أحمد سمير نجح في إضافة الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من مهند لاشين.

وفي الشوط الثاني سجل بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السكندري الوحيد في الدقيقة 75 بمتابعة للكرة من ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الاتحاد السكندري لإحراز التعادل في الدقائق الأخيرة ولكن طلائع الجيش استطاع الحفاظ على الفوز.

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