آس: برايثوايت يفاضل بين سيلتا فيجو وخيتافي للرحيل عن برشلونة

الأحد، 31 يوليه 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

مارتن بريثوايت

يفاضل مارتن برايثوايت لاعب برشلونة بين عرضين للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا لصحيفة آس الإسبانية.

برايثوايت يتبقى في عقده موسمين إضافيين مع برشلونة، ولكن وفقا للصحيفة فإن اللاعب سيقوم بفسخ تعاقده من أجل الرحيل بشكل سهل للطرفين.

الخياران الأقرب للرحيل هما خيتافي وسيلتا فيجو ويفاضل اللاعب الدنماركي خلال الفترة الحالية بينهما.

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صاحب الـ 31 عاما يعرف من قبل فترة الإعداد بأنه لا يوجد له مكان في خطط تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة ولذلك لم يسافر اللاعب إلى جولة أمريكا من أجل البحث عن ناد جديد.

اللاعب تلقى عدة عروض من أجل الرحيل من داخل وخارج إسبانيا لكنه استقر في النهاية على خيتافي وسيلتا فيجو ليفاضل بينهما.

برايثوايت يفضل خيار خيتافي لرغبته في الاستقرار بمدينة مدريد لكن الصفقة تتوقف على مقدرة الفريق في التعاقد مع خيتافي، بينما على الجانب الآخر يبحث سيلتا فيجو عن مهاجم آخر ليكو نبجانب ياجو أسباس في الموسم المقبل.

المهاجم انضم لبرشلونة في 2020 قادما من ليجانيس، وخلال تلك الفترة شارك في 57 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع 5.

برشلونة كان قد قام بموسم انتقالات قوي بالتعاقد مع كل من روبرت ليفاندوفسكي، وأندرياس كريستنسن، ورافينيا، وجوليس كوندي، وفرانك كيسي.

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