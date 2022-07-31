كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة
الأحد، 31 يوليه 2022 - 23:17
كتب : FilGoal
يستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما.
وتأهل منتخب مصر من ربع النهائي بالفوز على المغرب 2-1.
وتصدر الفراعنة المجموعة الرابعة بانتصارين على عمان والصومال.
بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على تونس 1-0.
وتصدر محاربو الصحراء المجموعة الثالثة بالفوز على ليبيا ولبنان.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأربعاء 3 أغسطس.
وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.
وتُلعب على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في أبها.
وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 3، والسعودية الرياضية 1، والرابعة العراقية الرياضية.
اقرأ أيضا
قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز
حلقة جديدة في مسلسل رونالدو ومانشستر
نرشح لكم
قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد مدبولي واستمرار غياب عمر رضوان رئيس شركة غزل المحلة: صادفنا فترة كبيرة من سوء الحظ .. وسنظل خلف اللاعبين والمدرب العشري: جدل المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا دفعنا للأمام.. وضغط المباريات لا يحتمل نائب رئيس سموحة: أجايي يريد أن يكون هداف الدوري.. والوادي تلقى عروضا من أندية القمة محمود جابر: صلاح باشا هداف.. وهذا كان ردي على متابعة فيتوريا لمنتخب الشباب وكيله: الزمالك لم يتواصل مع أجايي.. وسموحة كان الأكثر جدية بسام: جددت تعاقدي مع طلائع الجيش.. ومفاوضات الزمالك وفيوتشر مستمرة النتائج الجيدة مستمرة.. الجيش يتقحم المربع الذهبي بالفوز على الاتحاد