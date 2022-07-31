كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة

رئيس شركة غزل المحلة: صادفنا فترة كبيرة من سوء الحظ .. وسنظل خلف اللاعبين والمدرب

العشري: جدل المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا دفعنا للأمام.. وضغط المباريات لا يحتمل

نائب رئيس سموحة: أجايي يريد أن يكون هداف الدوري.. والوادي تلقى عروضا من أندية القمة