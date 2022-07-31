كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة

الأحد، 31 يوليه 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب ضد المغرب

يستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاما.

وتأهل منتخب مصر من ربع النهائي بالفوز على المغرب 2-1.

وتصدر الفراعنة المجموعة الرابعة بانتصارين على عمان والصومال.

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بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على تونس 1-0.

وتصدر محاربو الصحراء المجموعة الثالثة بالفوز على ليبيا ولبنان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 3 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

وتُلعب على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في أبها.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 3، والسعودية الرياضية 1، والرابعة العراقية الرياضية.

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