بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العرب.. فيتوريا يهنئ منتخب الشباب

قدم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول تهنئته لمنتخب الشباب عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

وكتب فيتوريا عبر إنستجرام: "أحسنتم يا شباب. أداء ممتاز. إلى التحدي القادم".

وتأهل منتخب مصر إلى المربع الذهبي بالفوز على المغرب 2-1 في ربع النهائي.

تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 22 عن طريق اليعقوبي أسامة بعدما وضع الكرة على يمين أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر.

وتعادل لمنتخب مصر أحمد حواش في الدقيقة 31 بعد عرضية من رأفت خليل.

روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر يهنئ منتخب الشباب تحت 20 عاما بالتأهل لنصف نهائي كأس العرب 🇪🇬✨ "أحسنتم ياشباب، أداء رائع.. إلى التحدي المقبل" 👏💪 pic.twitter.com/PskcTeSlU3 — FilGoal (@FilGoal) July 31, 2022

وجاء هدف الفوز بقدم البديل صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي بعد دخوله بعدة دقائق.

وسجل صلاح باشا هدف الفوز في الدقيقة 61 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها على يسار حارس المغرب.

وتعرض محمد الجزولي لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 85 بعد تدخل قوي على قدم صلاح باشا مهاجم مصر.

ويلعب منتخب مصر في نصف نهائي كأس العرب للشباب ضد الفائز من تونس والجزائر. وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب منتخب السعودية مستضيف البطولة ضد فلسطين. وكان منتخب مصر تأهل لهذا الدور بعد التغلب على الصومال بهدف دون رد.

وتقام البطولة في مدينة أبها السعودية.

وتولى فيتوريا قيادة منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال، وسيخوض أولى مبارياته في توقف سبتمبر الدولي.

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