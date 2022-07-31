كأس العرب للشباب - الجزائر تتخطى تونس وتواجه مصر في نصف النهائي
الأحد، 31 يوليه 2022 - 22:26
كتب : FilGoal
تأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.
وفاز منتخب الجزائر على تونس في دور ربع النهائي على تونس بهدف دون مقابل.
وسيلعب منتخب الجزائر في دور نصف النهائي مع مصر.
وسجل هدف الجزائر الوحيد في المباراة حاجي عفاري في الشوط الأول.
ونجح منتخب مصر في التأهل لنصف النهائي بعدما حول تأخره أمام المغرب بهدف إلى فوز بهدفين.
وكان منتخب مصر تأهل لهذا الدور بعد التغلب على الصومال بهدف دون رد.
وسيلعب منتخب فلسطين مع السعودية في مباراة دور نصف النهائي الأخرى.
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