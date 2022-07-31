بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر كأس الأبطال الفرنسي برباعية أمام باريس

ضرب باريس سان جيرمان منافسه نانت برباعية ليفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسي مع مشاركة مصطفى محمد من على مقاعد البدلاء.

تقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 22 بعد مراوغة مميزة لحارس المرمى.

ووسع نيمار الفارق من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول شبيهة لتلك التي سجلها أمام باريس نفسه في ليلة الريمونتادا الشهيرة أمام برشلونة.

وفي الشوط الثاني، وسع سيرجيو راموس الفارق بالكعب في الدقيقة 57 بعد عرضية من سارابيا.

وشارك مصطفى محمد في المباراة مع الدقيقة 64 بديلا لـ بيدرو شيريفيلا لتكون المشاركة الأولى في لقاء رسمي مع الفريق الفرنسي.

⏱64’ مصطفى محمد يشارك بديلا مع نانت أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي pic.twitter.com/OwUaHvt1R3 — FilGoal (@FilGoal) July 31, 2022

ووسع نيمار الفارق من علامة الجزاء مع الدقيقة 82 بعد أن تعرض هو نفسه للشد من جان شارل كاستيليتو ليتلقى المدافع البطاقة الحمراء.

وبذلك، يتوج باريس باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحصد ليونيل ميسي جائزة رجل المباراة.

مصطفى محمد مرر 6 مرات كان منها ثلاثة صحيحة.

ودخل مصطفى التحام هوائي واحد نجح في الفوز به، وثنائية على الأرض خسرها.

وفقد مصطفى محمد الاستحواذ ثلاث مرات.

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