بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر كأس الأبطال الفرنسي برباعية أمام باريس

الأحد، 31 يوليه 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

ميسي ونيمار يحتفلان بعد التسجيل في السوبر الفرنسي

ضرب باريس سان جيرمان منافسه نانت برباعية ليفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسي مع مشاركة مصطفى محمد من على مقاعد البدلاء.

تقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 22 بعد مراوغة مميزة لحارس المرمى.

ووسع نيمار الفارق من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول شبيهة لتلك التي سجلها أمام باريس نفسه في ليلة الريمونتادا الشهيرة أمام برشلونة.

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وفي الشوط الثاني، وسع سيرجيو راموس الفارق بالكعب في الدقيقة 57 بعد عرضية من سارابيا.

وشارك مصطفى محمد في المباراة مع الدقيقة 64 بديلا لـ بيدرو شيريفيلا لتكون المشاركة الأولى في لقاء رسمي مع الفريق الفرنسي.

ووسع نيمار الفارق من علامة الجزاء مع الدقيقة 82 بعد أن تعرض هو نفسه للشد من جان شارل كاستيليتو ليتلقى المدافع البطاقة الحمراء.

وبذلك، يتوج باريس باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحصد ليونيل ميسي جائزة رجل المباراة.

مصطفى محمد مرر 6 مرات كان منها ثلاثة صحيحة.

ودخل مصطفى التحام هوائي واحد نجح في الفوز به، وثنائية على الأرض خسرها.

وفقد مصطفى محمد الاستحواذ ثلاث مرات.

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