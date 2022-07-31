حسن الشامي: محمد سالم اعتذر عن إضاعة الفرصة أمام الأهلي

الأحد، 31 يوليه 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

الأهلي أمام المقاولون العرب

أبدى حسن الشامي قائد المقاولون العرب اعتقاده أن اللاعب الشاب زياد طارق كان من أفضل لاعبي الأهلي في مباراة الفريقين، كما كشف اعتذار زميله محمد سالم عن إهدار فرصة هدف.

جاء ذلك بعد المباراة المؤجلة من الجولة 21، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال الشامي في تصريحاته لقناة المحور: "حين خرجنا من المباراة دخلت غرفة الملابس وتوجهت إليه فطالبني بعدم الحديث".

وأضاف "اعتذر سالم عن إضاعة الفرصة أمام الأهلي، وأنا سعيد بكون اللاعب يشعر بالمسؤولية".

وأوضح "قلت له إني أعرف أنك حزين على إهدارها وأنه من الجيد منك أن تتحمل مسؤوليتها، ولكن هذه ليست النهاية".

وتابع الشامي "الدليل على ذلك نور الدين فاروقا حين أخطأ في مباراة سيراميكا كليوباترا، قلت له إنه سيجعلنا نفوز بالمباراة المقبلة".

واختتم "بالفعل سجل في المباراة التالية أمام غزل المحلة وبالفعل فزنا".

ورفع المقاولون رصيده إلى 25 نقطة من 27 مباراة، في المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الخامس عشر، ونقطة عن إيسترن كومباني السابع عشر.

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