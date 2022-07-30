الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.

أما فاركو ففي المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

الأهلي تعادل في مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب دون أهداف

أما فاركو فخسر أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 3 أغسطس

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف ووليد الفقي.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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