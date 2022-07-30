إصابتان وركلة جزاء ضائعة.. الأهلي يفقد نقطتين مصيرتين في صراع الدوري بالتعادل مع المقاولون

فقد الأهلي نقطتين جديدتين في صراع المنافسة على لقب الدوري بعد التعادل مع المقاولون العرب دون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة 21.

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 55 في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني وثماني نقاط عن الزمالك المتصدر قبل مواجهة الثنائي الاثنين المقبل.

التشكيل

أجرى البرتغالي ريكاردو سواريش أربع تغييرات على تشكيل الأهلي.

وعاد علي معلول للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن المباراة الأخيرة أمام مصر للمقاصة.

وسيبدأ لويس ميكيسوني أساسيا مع الأهلي في الدوري للمرة الأولى منذ 30 إبريل أمام سيراميكا كليوباترا.

على الجانب الآخر، غاب عن صفوف المقاولون محمود عزت وأحمد علي للإيقاف بينما أبعدت الإصابة لويس إدوارد وأحمد داوودا وأحمد عفيفي وحسن شاهين.

الأحداث

المباراة التي بدأت هادئة في فرصها على المرمين، كانت أعنف على صعيد الإصابات.

توقف اللعب مع الدقيقة الخامسة بسبب إصابة أحمد عبد القادر الذي غادر بعدها مصابا تاركا مكانه لزياد طارق.

وفي الدقيقة العاشرة، توقف اللعب مجددا لإصابة صلاح محسن الذي ترك مكانه لحسام حسن أيضا.

وتصدى محمد الشناوي لأول فرص المقاولون العرب في الدقيقة 23 بعد رأسية من محمد سالم.

الأهلي تحصل على ضربة جزاء مع الدقيقة 36 بعد تدخل على حسام حسن.

وتألق محمود أبو السعود في التصدي للركلة من أمام علي معلول.

ركلة الجزاء هي الأولى التي يهدرها معلول في الدوري بعد خمس ركلات ناجحة، والأولى منذ أن أهدر أمام بيراميدز في 21 يوليو 2021.

بعدها بدقيقة، كاد علي معلول أن يصلح الخطأ بعرضية إلى حسام حسن الذي سدد من داخل الست ياردات بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير للمقاولون العرب بدخول محمد مجلي في مكان أحمد الشامي.

وانفرد محمد سالم في الدقيقة الأولى بمحمد الشناوي ليراوغ الحارس ويسقط مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم يحتسب تسلل.

ومع الدقيقة 49، أرسل زياد طارق عرضية متقنة يلعبها حمدي فتحه برأسه وتصطدم بالقائم.

وفي الدقيقة 53/ سدد حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء ولكن أبو السعود تصدى لها.

محمد عودة تدخل في الدقيقة 56 مجددا ليدخل مامادو نياس وعماد فتحي في مكان محمد سالم وكريم مصطفى

رد سواريش بآخر تغييراته (مع التوقف الثالث) بدخول محمد مجدي أفشة في مكان محمود متولي مع الدقيقة 68.

وكاد محمود عبد العزيز أن يسجل بالخطأ في مرمى المقاولون بعد عرضية من أفشة اصطدمت بميكيسوني ووصلت إلى عبد العزيز الذي أخرج الكرة بشكل خاطئ لتعلو العارضة بقليل.

وأجرى محمد عودة التغيير الرابع بدخول عبد الرحمن جبنة في مكان أحمد كابوريا في الدقيقة 77.

وتألق محمود أبو السعود في الدقيقة 85 لينقذ مرمى المقاولون العرب من تسديدة أليو ديانج.

وسجل حمدي فتحي هدفا في الدقيقة 87 ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو الإلغاء.

زياد طارق أرسل كرة عرضية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لم ينجح حسام حسن وحمدي فتحي في الوصول لها لتضيع فرصة هدف للأهلي.

عودة أجرى التغيير الأخير بدخول محمد حمدي زكي في مكان مامادو نياس في الدقيقة 96.

وفي الدقيقة الأخيرة لعب محمد مجدي أفشة ضربة حرة مباشرة جاءت فوق العارضة ليعلن الحكم نهاية المباراة.



































































اقرأ أيضا

ماذا قدم صلاح أمام مانشستر سيتي

جميع بطولات محمد صلاح مع ليفربول

الظهور الأول لطارق حامد مع اتحاد جدة

مرموش يسجل هدفا قاتلا لفولفسبورج في كأس ألمانيا