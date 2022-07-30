بايرن يهزم لايبزج بخماسية ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة العاشرة

السبت، 30 يوليه 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

بتتويج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني

حقق بايرن ميونيخ لقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على لايبزج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا.

تتويج بايرن بالسوبر هو العاشر في تاريخه بالبطولة والثالث على التوالي.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من جمال موسيالا وساديو ماني وبينجامين بافارد وسيرجي جنابري وليوري ساني، بينما سجل أهداف لايبزج كل من مارسيل هاسلستينبيرج وكريستوفر نكونكو وداني أولمو.

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بدأ بايرن ميونيخ المباراة بثلاثي في خط الدفاع مع وجود ماني الذي بدأ مباراته الرسمية الأولى مع بايرن ميونيخ.

وقاد إيميل فورسبرج هجوم لايبزج بجانب نكونكو وسزوبسلاي.

تقدم بايرن ميونيخ مبكرا عن طريق نكونكو في الدقيقة الـ 14 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31 بعد أن تلقى تمريرة من جنابري ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وفي الدقيقة الـ 45 أضاف بافارد الهدف الثالث مستغلا ركلة ركنية نفذها موسيالا بتمريرة ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني بدأ لايبزج محاولات العودة وسجل الهدف الأول عن طريق هالستنبيرج في الدقيقة الـ 59.

وبعد 6 دقائق فقط عاد بايرن ميونيخ للتسجيل عن طريق جنابري الذي تابع تسديدة موسيالا التي تصدى لها الحارس.

وقلص نكونكو الفارق للايبزج مرة جديدة في الدقيقة الـ 77 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وفي الدقيقة الـ 89 أضاف أولمو الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس مانويل نوير.

وأنهى ساني آمال بايرن في العودة بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 98 من هجمة مرتدة انفرد على أثرها من منتصف الملعب وراوغ الدفاع وحارس المرمى وسجل الكرة في الشباك.

وشارك بايرن ميونيخ في كأس السوبر بصفته بطل الدوري الألماني عن الموسم السابق، بينما لعب لايبزج كونه حامل لقب كأس ألمانيا.

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