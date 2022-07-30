بايرن يهزم لايبزج بخماسية ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة العاشرة

حقق بايرن ميونيخ لقب كأس السوبر الألماني بعد الفوز على لايبزج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا.

تتويج بايرن بالسوبر هو العاشر في تاريخه بالبطولة والثالث على التوالي.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من جمال موسيالا وساديو ماني وبينجامين بافارد وسيرجي جنابري وليوري ساني، بينما سجل أهداف لايبزج كل من مارسيل هاسلستينبيرج وكريستوفر نكونكو وداني أولمو.

بدأ بايرن ميونيخ المباراة بثلاثي في خط الدفاع مع وجود ماني الذي بدأ مباراته الرسمية الأولى مع بايرن ميونيخ.

وقاد إيميل فورسبرج هجوم لايبزج بجانب نكونكو وسزوبسلاي.

تقدم بايرن ميونيخ مبكرا عن طريق نكونكو في الدقيقة الـ 14 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

MUSIALA STARTS THE SCORING FOR BAYERN ⚡ pic.twitter.com/pD3oqKJo3Y — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

وأضاف ماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 31 بعد أن تلقى تمريرة من جنابري ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

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MANE OFF THE MARK 🔥 pic.twitter.com/aIfqn72Yo7 — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

وفي الدقيقة الـ 45 أضاف بافارد الهدف الثالث مستغلا ركلة ركنية نفذها موسيالا بتمريرة ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني بدأ لايبزج محاولات العودة وسجل الهدف الأول عن طريق هالستنبيرج في الدقيقة الـ 59.

وبعد 6 دقائق فقط عاد بايرن ميونيخ للتسجيل عن طريق جنابري الذي تابع تسديدة موسيالا التي تصدى لها الحارس.

GNABRY MAKES IT 4-1 👨‍🍳 pic.twitter.com/yLoeoGrVsH — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

وقلص نكونكو الفارق للايبزج مرة جديدة في الدقيقة الـ 77 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

Nkunku nails the penalty for Leipzig 🎯 pic.twitter.com/qjsXQbGpGA — ESPN+ (@ESPNPlus) July 30, 2022

وفي الدقيقة الـ 89 أضاف أولمو الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس مانويل نوير.

LEIPZIG AREN'T DONE YET 👀 pic.twitter.com/1UMlAwm3K5 — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

وأنهى ساني آمال بايرن في العودة بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 98 من هجمة مرتدة انفرد على أثرها من منتصف الملعب وراوغ الدفاع وحارس المرمى وسجل الكرة في الشباك.

SANE ICES THE GAME FOR BAYERN 🥶 pic.twitter.com/qtb8gcwFyk — ESPN+ (@ESPNPlus) July 30, 2022

وشارك بايرن ميونيخ في كأس السوبر بصفته بطل الدوري الألماني عن الموسم السابق، بينما لعب لايبزج كونه حامل لقب كأس ألمانيا.

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