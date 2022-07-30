نيستلروي يبدأ ببطولة وأياكس يعاني بعد تين هاج.. أيندهوفن يتوج بالسوبر الهولندي في مباراة بـ 8 أهداف

في مباراة مثيرة وحافلة بالأهداف، تغلب أيندهوفن على أياكس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ليتوج بكأس السوبر الهولندي "درع يوهان كرويف".

تقدم أياكس بواسطة ستيفن بيرجفاين العائد لتوه من توتنام هوتسبر الإنجليزي، وذلك بعد تمريرة حاسمة من أوين فيندال في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 32 تعادل جوس تيل لصالح أيندهوفن بعد تمريرة من كودي جاكبو.

وبنفس المسجل ونفس الصانع، انتزع أيندهوفن التقدم في الدقيقة 45+2 بهدف تيل من صناعة جاكبو.

سريعا تعادل أنتوني في الدقيقة 54 لصالح أياكس، إلا أن جاكبو أضاف الثالث في الدقيقة 65 لصالح أيندهوفن ليستعيد التقدم.

وعمق تيل هذه الأسبقية من تمريرة لوك دي يونج في الدقيقة 69 برابع الأهداف، قبل أن يقلص محمد قدوس الفارق في الدقيقة 72.

وتعقد موقف أياكس بطرد كالفن باسي مباشرة في الدقيقة 78، قبل أن يسدل تشافي سيمونز الستار على المباراة بهدف أيندهوفن الخامس في الدقيقة 91.

بذلك يخسر أياكس أمستردام أول لقب رسمي تحت قيادة مدربه الجديد ألفريد شرودر، بعد رحيل إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد.

فيما توج رود فان نيستلروي ببطولته الأولى كمدرب، في مباراته الرسمية الأولى كمدرب لفريق أيندهوفن الأول.

وعمق أيندهوفن صدارته التاريخية للبطولة بـ 13 لقبا، يليه أياكس بـ 9 ألقاب.

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