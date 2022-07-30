معلول يهدر ركلة جزاء لأول مرة منذ 394 يوما

أهدر علي معلول ركلة جزاء خلال الشوط الأول من مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ركلة الجزاء كانت الأولى التي يهدرها معلول منذ بداية الموسم الحالي.

وسدد معلول 5 ركلات منذ بداية الموسم وقبل مواجهة المقاولون وسجلهم جميعا قبل أن يهدر لأول مرة ف يالمباراة الجارية حاليا.

وكانت ركلة الجزاء الأخيرة التي يهدرها معلول منذ 394 يوما عندما أهدر أمام بيراميدز يوم 1 يوليو 2021 في دوري الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق الأحمر.

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