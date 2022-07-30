معلول يهدر ركلة جزاء لأول مرة منذ 394 يوما
السبت، 30 يوليه 2022 - 22:13
كتب : FilGoal
أهدر علي معلول ركلة جزاء خلال الشوط الأول من مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.
علي معلول
النادي : الأهلي
ركلة الجزاء كانت الأولى التي يهدرها معلول منذ بداية الموسم الحالي.
وسدد معلول 5 ركلات منذ بداية الموسم وقبل مواجهة المقاولون وسجلهم جميعا قبل أن يهدر لأول مرة ف يالمباراة الجارية حاليا.
وكانت ركلة الجزاء الأخيرة التي يهدرها معلول منذ 394 يوما عندما أهدر أمام بيراميدز يوم 1 يوليو 2021 في دوري الموسم الماضي.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق الأحمر.
اقرأ أيضا
ماذا قدم صلاح أمام مانشستر سيتي
جميع بطولات محمد صلاح مع ليفربول
الظهور الأول لطارق حامد مع اتحاد جدة
نرشح لكم
السابع خلال 5 مباريات.. تبديلان اضطراريان لـ الأهلي أمام المقاولون مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون العرب.. هدف ملغي تعادل يبقي الوضع كما هو بين المصري وإنبي تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدوارد وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - ميكيسوني أساسي وسط 4 تغييرات من سواريش أمام المقاولون العرب مران الزمالك - عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية.. وظهور رباعي الناشئين انتهت في الدوري - إنبي (1)-(1) المصري.. إنبي يفشل في الفوز مرة أخرى التشكيل - عموري يعود للمصري.. وثلاثي في دفاع إنبي