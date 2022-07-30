بالمباراة الفاصلة.. الاتحاد بطل الدوري الليبي للمرة الـ 18

توج الاتحاد ببطولة الدوري الليبي للمرة رقم 18 في تاريخه، بعد فوزه على أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الفاصلة

تقدم الاتحاد في الدقيقة التاسعة بواسطة معاذ عيسى.

وأضاف ربيع شادي لاعب وسط الاتحاد ثاني الأهداف في الدقيقة 28.

فيما نجح الأهلي بتقليص الفارق في الشوط الثاني، لكن لم يتمكن من معادلة النتيجة، ليتوج الاتحاد باللقب.

بذلك يتوج الاتحاد باللقب للمرة الثانية على التوالي، ويعمق صدارته التاريخية، حيث يعد هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الليبي.

فيما فقد أهلي طرابلس فرصة الفوز باللقب الأول منذ 2016، ليبقى في رصيده 12 لقبا.

ماذا قاد إلى المباراة الفاصلة؟

شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الليبي لتحديد هوية بطل الموسم إثارة كبرى بعدما ظل اللقب حائرا بين أهلي طرابلس والاتحاد.

كان أهلي طرابلس يواجه الأولمبي، فيما يلتقي الاتحاد مع النصر.

قبل المباراة كان كل منهما في رصيده ثماني نقاط في مجموعة تحديد بطل الدوري والتي تقام بمشاركة ستة فرق تأهلوا لتلك المرحلة.

لكن الأهلي كان يتفوق على الاتحاد بفارق الأهداف المسجلة في ظل تساويهما في فارق الأهداف بواقع +3 لكليهما.

وحدث ذلك بعد تعادل الفريقين كذلك في المواجهة المباشرة بينهما سلبيا بدون أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول في لقاء الأهلي والأولمبي سجل أحمد التربي هدف التقدم للأول.

وكاد الأهلي يسجل هدفا ثانيا يؤمن به لقب الدوري لكن محمد الفقيه أهدر ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

في الناحية الأخرى تقدم الاتحاد بهدف مراد مغني في الدقيقة 79.

ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك عماد اللواتي التعادل للنصر.

نتيجة كانت تعني أن الأهلي سيتوج باللقب بالفعل.

لكن حدث ما لم يكن متوقعا وسجل يوسف كارة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخطف الانتصار القاتل لفريقه.

وبعد نهاية المباراتين أصبح في رصيد كل فريق 11 نقطة وسجل كل منهما ستة أهداف واستقبلا اثنين.

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