تأجيل اختبار فيتوريا الأول.. مصر لن تواجه مالاوي في سبتمبر بقرار كاف

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا من سبتمبر المقبل، وذلك بعد موافقة الاتحادات المحلية.

جاء ذلك لإدراج مباريات ودية دولية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم في قطر، والتي تنطلق في نوفمبر القادم.

وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا مع منتخب مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة.

وتأجلت المواجهتين إلى مارس المقبل، حيث يخطر كاف الاتحادات المحلية بالمواعيد الجديدة عبر خطاب رسمي.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولتين الثالثة والرابعة بين 20 و28 مارس 2023

الجولة الخامسة بين يومي 12 و20 يونيو 2023

الجولة السادسة بين يومي 4 و12 سبتمبر 2023

وتستعد منتخبات الكاميرون والسنغال وتونس والمغرب وغانا لخوض منافسات كأس العالم، كممثلي قارة إفريقيا.

وحقق منتخب مصر الفوز على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة بهدف دون رد، فيما خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون مقابل، تحت قيادة المدرب السابق إيهاب جلال.

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