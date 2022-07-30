السابع خلال 5 مباريات.. تبديلان اضطراريان لـ الأهلي أمام المقاولون

أجرى الأهلي تبديلين اضطراريين في الـ 10 دقائق الأولى خلال مواجهة المقاولون العرب المؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز الجارية حاليا.

وتعرض أحمد عبدالقادر للإصابة في الدقيقة الثامنة ليتم استبداله بزياد طارق، وبعد دقيقتين فقط أصيب صلاح محسن ليحل حسام حسن بدلا منه.

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وكان صلاح محسن قد عاد للقائمة لمواجهة المقاولون بعد الإصابة التي تعرض لها وغاب على أثرها عن مواجهة مصر للمقاصة.

وكان عبد القادر قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية قبل مواجهة فيوتشر.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد عبد المنعم وعمرو السولية، وحسين الشحات، ومحمد شريف بسبب الإصابة بينما بيرسي تاو لعدم الجاهزية.

وأجرى الاهلي 7 تبديلات اضطرارية بسبب الإصابات خلال المباريات الخمس الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق الأحمر.

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