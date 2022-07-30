تعادل يبقي الوضع كما هو بين المصري وإنبي

تعادل إنبي مع المصري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ 32 في المركز الـ 11، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ 31 في المركز الـ 12، ليبقى الوضع كما هو عليه بين الفريقين الذين دخلا المباراة في نفس المراكز.

وأحرز أوستن أموتو هدف المصري الوحيد، بينما سجل جون إيبوكا هدف إنبي.

وفشل إنبي في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بعد.

وكان الفريق قد حقق الفوز الأخير على مصر للمقاصة ثم تعرض بعد ذلك للهزيمة مرتين وتعادل في مباراة قبل مواجهة المصري.

الفوز على مصر للمقاصة كان هو الوحيد لإنبي تحت قيادة فييرا في 7 مباريات قاد خلالها الفريق خلفا لحلمي طولان.

كما فشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعرض للهزيمة في المباراة السابقة أمام إيسترن كومباني.

التشكيل

عاد عمرو عبد الفتاح "عموري" لتشكيل المصري بعد الغياب عن مواجهة إيتسرن كومباني لتراكم البطاقات، بينما بدأ إنبي المباراة بثلاثي في خط الدفاع.

بدأ المصري المباراة مهاجما منذ الدقيقة الثانية برأسية من أحمد علاء تألق عبد العزيز البلعوطي في التصدي لها.

وبعد دقيقة واحدة فقط سجل أوستن أموتو الهدف الأول بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء لتنتهي الكرة في الشباك برأسية من أموتو وسط اعتراض من لاعبي إنبي الذين قالوا بأن الكرة لم تمر من خط المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة الـ 14 بعد ركل من أحمد علاء لإيبوكا.

وأهدر علي فوزي ركلة الجزاء بتسديده الكرة خارج المرمى تماما.

وفي الشوط الثاني سجل إنبي التعادل عن طريق جون إيبوكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومرت باقي دقائق المباراة بسيطة متبادلة بين الفريقين مع عدم وجود خطورة كبيرة على المرمى.

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