كرة يد – وصول التونسية سعيدة رجب إلى القاهرة للانضمام لسيدات يد الأهلي

وصلت اللاعبة التونسية سعيدة بنت مهدي إلى القاهرة عصر اليوم السبت تمهيدا لإتمام انتقالها إلى صفوف فريق سيدات كرة اليد بالأهلي قادمة من الإفريقي التونسي.

وسوف تجري اللاعبة التونسية الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود والإعلان عن انضمامها رسميا.

ومن المقرر أن توقع اللاعبة التونسية على عقد يربطها بالأهلي لعام واحد.

وكانت سعيدة تحد أحد أسباب تتويج الإفريقي بكأس تونس الموسم الماضي.

سعيدة رجب هي ابنة فريق الاولمبي القفصي ولعبت مع الجمعية النسائية بطبلبة ثم انتقلت الى امل الرجيش وتوجت معه بكأس تونس ثم خاضت تجربة مع بموسمين مع النادي الافريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان يضم بين صفوفه التونسية سندس حشانة التي رحلت عنه بنهاية الموسم الماضي.

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