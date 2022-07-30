الدرجة الثانية - أحمد شرويدة إلى السكة الحديد

أعلن نادي السكة الحديد أحد أندية الدرجة الثانية تعاقده مع أحمد شرويدة لتدعيم هجوم الفريق.

وفسخ شرويدة تعاقده مع البنك الأهلي وانضم لنادي السكة الحديد في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب المخضرم على عقود انتقاله لنادي السكة الحديد لمدة موسمين في حضور مسؤولو النادي ووكيل اللاعب وائل الجمل.

وانتظم شرويدة في تدريبات السكة الحديد اليوم ليبدأ رحلته مع النادي الذي يقوده فنيا محمد صلاح.

ولعب شرويدة في الدوري الممتاز لمواسم عديدة حيث مثل أندية المصري والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري وإنبي والنجوم وحرس الحدود والبنك الأهلي.

ويسعى مجلس إدارة نادي السكة الحديد لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح حيث يسعى للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة مجددا.

ولم يلعب شرويدة لأي فريق منذ فسخ تعاقده مع البنك الأهلي في سبتمبر الماضي.

وخاض شرويدة البالغ 31 عاما، 188 مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها 30 هدفا وصنع 9.

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