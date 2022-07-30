قرارات رابطة الأندية.. غرامة على عماد النحاس وجماهير الاتحاد السكندري

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوباتها بشأن ما حدث في مباريات الجولة 27 من الدوري المصري رسميا اليوم السبت.

وجاءت القرارات كالتالي:

** غرامة 20 ألف جنيه على عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري لعدم حضوره المؤتمر الصحفي.

** غرامة 20 ألف جنيه على جماهير للاتحاد السكندري لهتافاتهم ضد لاعبي إنبي.

** إيقاف خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري مباراتين للطرد المباشر.

وأرسلت رابطة الأندية خطابا إلى الاتحاد تطالبه بعدم تواجد أي مسؤول في غرفة خلع الملابس سوى رئيس النادي أو من ينوب عنه فقط وذلك بعد اشتباك أحد الأشخاص مع الصحفيين في المباراة الأخيرة.

وكان الاتحاد فاز على إنبي الثلاثاء الماضي بهدفين لهدف في استاد الإسكندرية.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى 33 نقطة ليتساوى مع سيراميكا كليوباترا لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الأخير.

وذلك يحتل سيراميكا المركز التاسع ويليه الاتحاد عاشرا وتراجع المصري للمركز الـ11.

فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.

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