3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

أجمل صور موسم الدوري الإنجليزي

ينطلق موسم 2022-23 مبكرا بلقاءات كأس السوبر في أوروبا، وخلال 48 ساعة ربما نكون على موعد على 3 ألقاب للمحترفين المصريين.

وتشهد مواعيد المسابقات الأوروبية الموسم المقبل عدة تغييرات بسبب إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

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يلتقي ليفربول مع محمد صلاح ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً.

المباراة تقام بين سيتي بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وليفربول بطل كاس الاتحاد.

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لقب إن تحقق سيكون الأول لمحمد صلاح بعدما خسر نسختي 2019 و2020.

وحال الفوز بالبطولة سيكون اللقب السابع لـ مو مع ليفربول منذ انتقاله في 2017.

وتذاع المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس.

كأس سوبر تركيا

يوم السبت أيضا سيلتقي طرابوزن سبور ومحمود حسن "تريزيجيه" مع سيفاس سبور في كأس السوبر التركي.

اللقاء يبدأ في الثامنة إلا ربع من مساء السبت.

المباراة تقام بين طرابزون بصفته بطل الدوري التركي الموسم الماضي، وسيفاس سبور بطل الكأس.

وستكون تلك المباراة الرسمية الأولى له مع بطل الدوري التركي.

ويأمل تريزيجيه تحقيق لقبه الأول في مسيرته الاحترافية بأوروبا، بعدما خسر من قبل لقب كأس الرابطة الإنجليزية مع أستون فيلا.

كأس السوبر الفرنسي

في اليوم التالي -الأحد- يلتقي نانت الفرنسي مع مصطفى محمد أحدث صفقات الفريق.

ويبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت الجديد مشواره مع الفريق بلقاء باريس سان جيرمان.

ويلعب نانت المباراة بصفته بطل كأس فرنسا ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري.

ويأمل أيضا مصطفى محمد أن يحقق اللقب الأول في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

وتذاع المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس.

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