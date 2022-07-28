داني ألفيش يصنع هدفا في الوقت القاتل بظهوره الأول مع بوماس

الخميس، 28 يوليه 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

داني ألفيش - أونام بوماس المكسيكي

صنع البرازيلي داني ألفيش هدفا في الوقت القاتل قاد به فريقه بوماس أونام لخطف نقطة التعادل في ظهوره الأول بالدوري المكسيكي.

داني ألفيش

النادي : بوماس أونام

بوماس أونام

ألفيش شارك أساسيا في مواجهة فريقه ضد ماتازلان في الجولة الخامسة من مرحلة أبرتورا.

وخاض الدولي البرازيلي مباراته الرسمية الأولى في الدوري المكسيكي أمام جماهير فريقه في ملعب أولمبيكو أونيفرسترايو أمام 35 ألف مشجع.

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وتقدم الضيوف في الشوط الثاني، وفي الدقيقة 89 أرسل ألفيش عرضية من ركلة ركنية أودعها نيكولاس فريري في الشباك برأسية.

داني سدد كرة مرات على مرمى منافسه وأرسل 47 تمريرة صحيحة وصنع فرصتين للتسجيل وحصل على خطأين.

ويحتل بوماس المركز السابع برصيد 7 نقاط عقب مرور 5 جولات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة بفوز وحيد و4 تعادلات.

وستكون المواجهة المقبلة لبوماس ضد مونتيري في الجولة السادسة يوم 31 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي بوماس مع برشلونة في كأس خوان جامبر الودية في السابع من أغسطس المقبل.

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