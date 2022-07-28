كأس العرب للشباب.. تونس تقسو على جيبوتي والمغرب يفوز على فلسطين بهدف

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب بنهاية مباراتي تونس وجيبوتي، والمغرب ضد فلسطين.

وتستضيف مدينة أبها السعودية منافسات النسخة الثامنة من كأس العرب تحت 20 عاما.

وفاز منتخب تونس عن منافسه الجيبوتي بنتيجة 6_0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وسجل أهداف المنتخب التونسي محمد الضاوي وزين الدين ساسي ومحمد عزيز (هدفين) ورائد بوشنييه (هدفين).

المغرب وفلسطين

في المقابل حقق المنخب المغربي 3 نقاط جديدة بالفوز على منافسه الفلسطيني بهدف دون رد.

وسجل أنيس ميموني هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وبهذه النتائج ضمن منتخبات السعودية واليمن ومصر والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين والأردن مقاعدهم في ربع نهائي المسابقة.

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