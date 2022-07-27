كأس العرب للشباب - مصر إلى ربع النهائي بعد تخطي الصومال بثنائية

تأهل منتخب مصر للشباب إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد الفوز أمام الصومال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل يوسف أحمد حسن وعمر عبد الوهاب أهداف مصر لتنتهي المباراة بفوز شباب الفراعنة بهدفين دون رد.

وتأهل منتخب مصر كأول مجموعته الرابعة بعد حصد العلامة الكاملة بالفوز على عمان والصومال.

وتذيلت الصومال المجموعة دون رصيد لتودع البطولة.

المجموعة الرابعة

مصر - 6 نقاط.

عُمان - 3 نقط.

الصومال - دون رصيد.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب الجزائز للشباب إلى ربع النهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عاما بعد الفوز أمام ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل جورس رحو وأسامة أعمر ولحلو أخريب أهداف الجزائر فيما أحرز محمد عادل هدف ليبيا الوحيد.

ونال جورس رحو لاعب المنتخب الجزائري جائزة أفضل لاعب في المباراة.

المجموعة الثالثة

الجزائر - 6 نقاط.

ليبيا - 3 نقاط.

لبنان - دون رصيد.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدرين الستة وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثاني إلى ربع النهائي.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يشعل صراع اللقب

عودة نجم الزمالك في قائمة مباراة فيوتشر

أبو ظبي الرياضية توضح حقيقة نقل مباريات الأهلي

سموحة يواصل التعثرات