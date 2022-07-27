ميلان يكتسح فولفسبورجو وديا بخماسية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

ميلان

فاز ميلان على فولفسبورجو النمساوي بخمسة أهداف دون رد في ملعب فورتيرسي شتاديون.

وسجل ميلان أهدافه بواسطة رافاييل لياو، وأنتي ريبيتش، وجونيور ميسياس، وياسين عدلي، وماتيو جابيا في الدقائق 39 و41 و57 و60 و66.

وسبق لـ ميلان الفوز على كولن وديا بهدفين مقابل هدف واحد، وخسر من زالايجيرسكي المجري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي ميلان بـ أوليمبيك مرسيليا يوم الأحد المقبل، قبل أن يختتم تجاربه الودية بمواجهة فيتشينزا يوم 6 أغسطس.

ويفتتح ميلان مبارياته الرسمية بمواجهة أودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 13 أغسطس.

تشكيل ميلان في المباراة:

حراسة المرمى: مايك ميانيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – تيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – راضي كرونيتش – أليكسيس سايليمايكرز – ياسين عدلي – رافاييل لياو

الهجوم: أنتي ربيتيش

البدلاء الذين شاركوا: فودي بالو توريه – براهيم دياز – تيموي باكايوكو – أليساندرو فلورينزي – جونيور ميسياس – ماتيو جابيا – أندري كوبيس – أنطونيو جالا

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