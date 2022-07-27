عودة إلى المنشأ.. ناسيونال يعلن ضم لويس سواريز

أعلن نادي ناسيونال الأوروجوائي عن ضم لويس سواريز في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد سواريز مع أتليتكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي، لينتقل مجانًا إلى ناسيونال.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من إعلان سواريز توصله لاتفاق مبدئي مع ناسيونال للعب في صفوفه.

La ilusión de todos, el amor por los colores y la alegría de volver a verte con la camiseta más linda del mundo 💙🤍❤️ ¡Felices de tenerte en casa! @LuisSuarez9 #ElClubGigante pic.twitter.com/KpH9qK1nVl — Nacional (@Nacional) July 27, 2022

وقال سواريز في الفيديو:

"أشكركم على كل العاطفة التي تلقيتها أنا وعائلتي في الأيام الماضية، كان ذلك مذهلًا، كل الفيديوهات والرسائل التي وصلتنا ولمست قلبنا في الوضع الحالي حيث توجب أن أتخذ قرارا.

كان غير ممكن رفض عرض العودة للعب في ناسيونال، لدينا اتفاق مبدئي مع النادي، وربما يتم حسم كل التفاصيل في ظرف ساعات.

آمل أن نصل للاتفاق الذي نتمناه جميعا، وأتمنى أن أستطيع الاستمتاع بهذه المرحلة الجديدة. أشكركم على كل العاطفة التي أظهرتموها تجاهي".

وتفاعل سواريز مع حملة ناسيونال والوسم الذي انتشر على تويتر "سواريز في ناسيونال" بواقع أكثر من 50 مليون تغريدة.

المهاجم صاحب الـ 35 عامًا بدأ مسيرته في ناسيونال ببلاده أوروجواي عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005 وقد فيه موسمًا.

وقاد سواريز فريق ناسيونال للتتويج بالدوري الأوروجوائي وقتها بتسجيله 12 هدفًا.

بعدها انتقل سواريز إلى قارة أوروبا من بوابة جرونينجن الهولندي، ومنه تحوّل إلى أياكس أمستردام حيث انفجر في صفوفه وسجل 96 هدفا بقميصه وقاده للقب في الدوري الهولندي وآخر في الكأس.

الخطوة الكبرى في مسيرة سواريز جاءت بالانتقال إلى ليفربول في 2011، ليسجل معه 82 هدفا في 133 مباراة، ويتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى التنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة في موسم 2014.

الفترة الذهبية لـ سواريز تحققت في صفوف برشلونة بين 2014 و2020 حيث سجل 198 هدفا في 283 مباراة، وقاد البلاوجرانا لـ 13 بطولة، منها 4 دوريات ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر محطاته الكبرى في صفوف أتليتكو مدريد لمدة موسمين، تألق في أولهما وقاد الروخيبلانكوس للقب الدوري الإسباني.

وسبق لـ سواريز الفوز بجائزة هداف الدوري الهولندي مرة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، وهداف الدوري الإسباني مرة.

ويمتلك سواريز 132 مباراة دولية مع أوروجواي، سجل خلالها 68 هدفا، وشارك في كؤوس العالم 2010 و2014 و2018.

كما تألق سواريز في تتويج أوروجواي الأخير بكوبا أمريكا عام 2015.

ويسعى سواريز لمواصلة مسيرته الكروية للوصول في جاهزية كاملة لكأس العالم 2022 بشهر نوفمبر المقبل.

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