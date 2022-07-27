عودة إلى المنشأ.. ناسيونال يعلن ضم لويس سواريز

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

لويس سواريز

أعلن نادي ناسيونال الأوروجوائي عن ضم لويس سواريز في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد سواريز مع أتليتكو مدريد مع نهاية الموسم الماضي، لينتقل مجانًا إلى ناسيونال.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من إعلان سواريز توصله لاتفاق مبدئي مع ناسيونال للعب في صفوفه.

أخبار متعلقة
لويس سواريز يعلنها: توصلت لاتفاق مبدئي للانتقال إلى ناسيونال "الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال لا مزيد من "لويس سواريز" في إسبانيا.. نجم غرناطة ينتقل إلى مرسيليا ميلان غير مهتم بضم سواريز

وقال سواريز في الفيديو:

"أشكركم على كل العاطفة التي تلقيتها أنا وعائلتي في الأيام الماضية، كان ذلك مذهلًا، كل الفيديوهات والرسائل التي وصلتنا ولمست قلبنا في الوضع الحالي حيث توجب أن أتخذ قرارا.

كان غير ممكن رفض عرض العودة للعب في ناسيونال، لدينا اتفاق مبدئي مع النادي، وربما يتم حسم كل التفاصيل في ظرف ساعات.

آمل أن نصل للاتفاق الذي نتمناه جميعا، وأتمنى أن أستطيع الاستمتاع بهذه المرحلة الجديدة. أشكركم على كل العاطفة التي أظهرتموها تجاهي".

وتفاعل سواريز مع حملة ناسيونال والوسم الذي انتشر على تويتر "سواريز في ناسيونال" بواقع أكثر من 50 مليون تغريدة.

المهاجم صاحب الـ 35 عامًا بدأ مسيرته في ناسيونال ببلاده أوروجواي عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005 وقد فيه موسمًا.

وقاد سواريز فريق ناسيونال للتتويج بالدوري الأوروجوائي وقتها بتسجيله 12 هدفًا.

بعدها انتقل سواريز إلى قارة أوروبا من بوابة جرونينجن الهولندي، ومنه تحوّل إلى أياكس أمستردام حيث انفجر في صفوفه وسجل 96 هدفا بقميصه وقاده للقب في الدوري الهولندي وآخر في الكأس.

الخطوة الكبرى في مسيرة سواريز جاءت بالانتقال إلى ليفربول في 2011، ليسجل معه 82 هدفا في 133 مباراة، ويتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى التنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة في موسم 2014.

الفترة الذهبية لـ سواريز تحققت في صفوف برشلونة بين 2014 و2020 حيث سجل 198 هدفا في 283 مباراة، وقاد البلاوجرانا لـ 13 بطولة، منها 4 دوريات ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر محطاته الكبرى في صفوف أتليتكو مدريد لمدة موسمين، تألق في أولهما وقاد الروخيبلانكوس للقب الدوري الإسباني.

وسبق لـ سواريز الفوز بجائزة هداف الدوري الهولندي مرة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، وهداف الدوري الإسباني مرة.

ويمتلك سواريز 132 مباراة دولية مع أوروجواي، سجل خلالها 68 هدفا، وشارك في كؤوس العالم 2010 و2014 و2018.

كما تألق سواريز في تتويج أوروجواي الأخير بكوبا أمريكا عام 2015.

ويسعى سواريز لمواصلة مسيرته الكروية للوصول في جاهزية كاملة لكأس العالم 2022 بشهر نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يشعل صراع اللقب

عودة نجم الزمالك في قائمة مباراة فيوتشر

أبو ظبي الرياضية توضح حقيقة نقل مباريات الأهلي

سموحة يواصل التعثرات

لويس سواريز ناسيونال
نرشح لكم
القبض على 4 لاعبين ومدرب عقب أحداث شغب ضد الشرطة في الدوري الأرجنتيني بمشاركة الثلاثي الإيطالي.. تورونتو يخسر فرصة المشاركة في دوري أبطال كونكاكاف لويس سواريز يعلنها: توصلت لاتفاق مبدئي للانتقال إلى ناسيونال أتليتكو مينيرو يعلن إقالة أنطونيو محمد "الجنون الجميل".. 50 مليون تغريدة من أجل عودة لويس سواريز لـ ناسيونال بطولة كونكاكاف للسيدات - دون أن تهتز شباكهن من 12 عاما.. أمريكا تحصد اللقب التاسع جاريث بيل يلعب أول مباراة في الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس "ستبقى في ذاكرة الجميع".. نهاية قصة جاريكا مع منتخب بيرو
أخر الأخبار
هاني سعيد: الإجهاد تسبب في تأخر الفوز على البنك الأهلي.. وهدفنا الفوز بالدوري 20 دقيقة | الكرة المصرية
عودة إلى المنشأ.. ناسيونال يعلن ضم لويس سواريز 26 دقيقة | أمريكا
إسلام عيسى: فريق واحد سيتوج باللقب ونحن نسعى نحو هذا الهدف 28 دقيقة | الكرة المصرية
الفوز يغيب للمباراة الرابعة على التوالي.. سموحة يكتفي بالتعادل أمام المقاولون 55 دقيقة | الكرة المصرية
صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(1) الأهلي.. جووول أليو ديانج والأول ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - فخري أساسي لأول مرة.. وربيعة في وسط الملعب أمام المقاصة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر