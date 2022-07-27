كادينا سير: برشلونة سيضحي بـ تير شتيجن في حال بقاء دي يونج

سيضحي برشلونة بحارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن في حال استمرار فرينكي دي يونج ضمن صفوفه وفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

ويحتاج برشلونة للتخلي عن أحد نجومه خلال هذا الصيف لتعديل أوضاعة الاقتصادية والتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة يرغب في رحيل فرينكي دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لكن اللاعب الهولندي لا يريد الرحيل.

كادينا سير أشارت إلى أن موقف دي يونج دفع برشلونة للتفكير في بدائل مختلفة وأن تير شتيجن بات الخيار الأقرب للرحيل عن النادي الكتالوني.

وأضافت التقارير أن اختيار برشلونة جاء بسبب راتب الحارس الألماني المرتفع والبالغ 7 مليون يورو سنويا إضافة إلى تراجع مستواه.

فابريسيو رومانو صحفي سكاي أشار في وقتٍ سابق إلى موافقة برشلونة على عرض مانشستر يونايتد المقدر بـ 85 مليون يورو، مقسمة بين 75 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات.

وأرجعت صحيفة سبورت رفض دي يونج الانتقال إلى يونايتد بسبب شرائه لعقار في إحدى أغلى وأرقى مناطق برشلونة، ومع استثمار ضخم مشابه فإنه يرغب في الإقامة هناك لعدة سنوات.

تير شتيجن شارك خلال الموسم المنصرم مع برشلونة في 47 مباراة واستقبلت شباكه 57 هدفا وحافظ عليها خلال 15 مباراة.

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