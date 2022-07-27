مدرب أياكس: اتفقنا على بقاء أنتوني والفريق الحالي بالكامل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

أنتوني - أياكس - بيشكتاش

نفى ألفريد شرويدر مدرب أياكس إمكانية رحيل أنتوني لاعب فريقه إلى مانسشتر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية.

أنتوني هو أحد أهداف مانشستر يونايتد لتدعيم خط الهجوم بناء على رغبة إريك تين هاج مدرب الفريق.

وقال شرويدر في تصريحات لصحيفة تيليجراف الهولندية: "لقد اتفقنا على رغبتنا في بقاء الفريق الحالي بالكامل ولا أحد يريد بيع أنتوني".

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وتابع "أنتوني يعمل بجد ولا أشعر بأنه منشغل بمحاولة الانتقال".

صحيفة ذا صن البريطانية أوضحت أن مجموعة من مسؤولي مانشستر يونايتد سافروا إلى هولندا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن الشياطين الحمر مستعدون لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات البرازيلي.

وتحاول إدارة يونايتد تلبية مطالب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق القادم من أياكس أمستردام.

وتألق الجناح البرازيلي تحت قيادة إريك تين هاج حيث فاز أياكس بلقب الدوري الهولندي للعام الثاني على التوالي الموسم الماضي.

صحيفة ذا صن البريطانية أوضحت أن مجموعة من مسؤولي مانشستر يونايتد سافروا إلى هولندا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن الشياطين الحمر مستعدون لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات البرازيلي.

وتحاول إدارة يونايتد تلبية مطالب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق القادم من أياكس أمستردام.

وتألق الجناح البرازيلي تحت قيادة إريك تين هاج حيث فاز أياكس بلقب الدوري الهولندي للعام الثاني على التوالي الموسم الماضي.

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