ديلي ميل: جيرارد يحكم أستون فيلا بغرامات صارمة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

جيرارد أستون فيلا

سُربت قائمة من الغرامات والعقوبات الصارمة التي وضعا ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا على لاعبي فريقه.

ويرغب جيرارد الذي يتولي تدريب أستون فيلا منذ نوفمبر الماضي في فرض الإلتزام والانضباط داخل صفوف النادي الإنجليزي.

ووضع جيرارد قائمة من الغرامات وفقا لـ"دايلي ميل" تشمل الحضور لمواعيد التدريبات والسلوك داخل الملعب وخارجه.

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A list of fines handed out to players has been leaked. The list pre-dates the arrival of Steven Gerrard as Aston Villa boss

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جيرارد وضع 200 جنيه إسترليني عن كل دقيقة تأخير عن مران الفريق و50 جنيه إسترليني عن نسيان إحضار كعكة عيد الميلاد.

كما شملت الغرامات 100 جنيه إسترليني غرامة على ترك أدوات المائدة على الطاولة إضافة إلى حظر بعض المواد الغذائية على غرار كاتشب الطماطم.

وشددت التقارير على أن جيرارد يجبر أي لاعب يحصل على بطاقة حمرا على تكبد دعوة الفريق بأكمله لتناول وجبة في غضون 4 أسابيع.

جيرارد قاد أستون فيلا خلال 28 مباراة بالموسم المنصرم حقق الفوز 10 وتعادل 5 وخسر 13 لقاء

وأنهى الفيلانز الموسم في المركز الـ14.

فيما توج سيتي باللقب بفارق نقطة عن الغريم ليفربول.

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