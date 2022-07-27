نابولي يضم "الوحش" كيم مين جاي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 13:00

كتب : FilGoal

كيم مين جاي

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم الكوري الجنوبي كيم مين جاي قادما من فناربخشة التركي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم مع إمكانية إضافة موسمين، مقابل 20 مليون يورو.

ووضع النادي الإيطالي بندا في عقد "الوحش" يُقدر بـ 45 مليون يورو يُفعل فقط خارج أندية الدوري الإيطالي.

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ودعم نابولي خطه الدفاعي بعد رحيل القائد كاليدو كوليبالي الذي انضم لتشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

المدافع البالغ 25 عاما بدأ مسيرته في نادي جييونيجو الكوري ثم جيونبوك هيواندي بين 2016 و2018 فحصد لقب الدوري الكوري الجنوبي مرتين.

وحصد آنذاك جائزة أفضل لاعب شاب للدوري الكوري الجنوبي موسم 2017، وتواجد في التشكيل المثالي موسمي 2017 و2018.

وانضم لصفوف بكين جوان الصيني في 2019 وقضى 3 مواسم مع الفريق وأنهى الموسم الأول وصيفا مع الفريق في الدوري.

وفي موسم 2021-22 انضم لصفوف فناربخشة التركي مقابل 3 ملايين يورو.

مع منتخب كوريا الجنوبية شارك في 42 مباراة دولية وسجل 3 أهداف وحصد لقب دورة الألعاب الآسيوية 2018 وبطولة شرق آسيا 2019.

وفي كأس آسيا 2019 تواجد في التشكيل المثالي للبطولة رغم التوديع من ربع النهائي على يد قطر.

وينافس نابولي الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا خلف ميلان وإنتر في ترتيب الدوري الإيطالي.

وضم نابولي حتى الآن كل من: زامبو أنجوسيا بشكل نهائي من فولام وماتياس أوليفيرا من خيتافي وخيفشيا كفاراستخليا من دينامو باتومي وليو أوستيجارد من برايتون.

فيما رحل كاليدو كوليبالي ولورينزو إنسيني ودافيد أوسبينا ودريس ميرتينز وفوزي غلام وكيفين مالكوي.

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