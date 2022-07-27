هازارد يسجل.. ريال مدريد يفشل في تحقيق الفوز من جديد ويتعادل مع كلوب أمريكا

فشل ريال مدريد مجددا في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ضمن جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعادل ريال مدريد أمام منافسه كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أوراكل بارك بسان فرانسيسكو.

وسجل كريم بنزيمة وإيدين هازارد لريال مدريد، فيما أحرز هنري مارتن وألفارو فيدالجو للفريق المكسيكي.

ريال مدريد تعادل مع كلوب أمريكا بعدما خسر المباراة الماضية على يد غريمة برشلونة بهدف دون رد سجله البرازيلي رافينيا.

أحداث المباراة

كلف أنطونيو روديجير ريال مدريد الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول واستغل هنري مارتن لاعب كلوب أمريكا خطأ المدافع الألماني ليسدد في الشباك.

وتمكن كريم بنزيمة من تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تبادل الكرة مع ماركو أسينسيو.

هازارد يسجل

حصل ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني على ركلة جزاء سددها البلجيكي إيدين هازارد بنجاح معلنا تقدم النادي الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 55.

كلوب أمريكا رفض الخروج من المباراة دون تحقيق التعادل ونجح ألفارو فرنانديز في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

ريال مدريد سيلعب ضد يوفنتوس فجر الأحد المقبل في المباراة الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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