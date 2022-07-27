أليجري بعد التعادل مع برشلونة: سعيد بالعمل الذي نقدمه.. ومويس كين أدى بشكل جيد

أبدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس سعادته بالأداء بعد التعادل مع برشلونة بنتيجة 2-2 وديا فجر اليوم الأربعاء.

وتعادل يوفنتوس مع برشلونة في لقاء ودي أقيم بمدينة دالاس الأمريكية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقال أليجري عقب المباراة لشبكة "سكاي" الإيطالية: "أدينا مباراة جيدة، أنا سعيد بالعمل الذي نقدمه، وكيف تسير التحضيرات، علينا أن نكون أكثر تركيزا على الأهداف، لكن هذا جيد".

وأضاف "مويس كين أدى بشكل جيد، وكذلك دينيس زكريا الذي ينضج، روفيلا أيضا الذي خاض 90 دقيقة وهذا لم يكن سهلا بالنسبة له".

من جانبه قال مويس كين صاحب ثنائية البيانكونيري في اللقاء: "لم تكن مباراة سهلة، الأجواء كانت حارة وكان علينا تقديم عمل أكثر حدّة في تلك الأيام".

وتابع "أنا بخير وأحاول تقديم أفضل ما لدي في أي مكان يطلبه مني المدير الفني أن ألعب، سواء كمهاجم أو جناح".

وأتم عن أنخيل دي ماريا "سيكون قادرا على تقديم الكثير لنا هذا العام".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة برشلونة ويوفنتوس على ملعب "كوتون بول" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفا برشلونة فيما أحرز المهاجم الإيطالي مويس كين هدفي يوفنتوس.

المباراة شهدت المشاركة الأولى للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في التشكيل الأساسي لفريقه الجديد.

برشلونة تعادل مع يوفنتوس بعدما فاز على ميامي 6-0 وريال مدريد 1-0 في المباراتين السابقتين.

فيما فاز يوفنتوس في مباراته التحضيرية الأولى على حساب تشيفاس المكسيكي بهدفين دون رد قبل التعادل في مواجهة النادي الكتالوني.

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