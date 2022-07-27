كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 01:02

كتب : FilGoal

كأس العرب للشباب

تأهل منتخب السعودية إلى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاما بعد الفوز أمام العراق بأربعة أهداف مقابل هدف في منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وسجل أهداف السعودية عبد الله رديف هاترك ومصعب فهد الجوير فيما أحرز عبود رباح هدف العراق الوحيد.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة فيما تذيل المنتخب العراقي دون رصيد ويودع البطولة.

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المجموعة الأولى

السعودية - 6 نقاط.

موريتانيا - 3 نقاط.

العراق - دون رصيد.

بينما أنعش منتخب اليمن آماله في التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز أمام الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف في منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

سجل حمزة محروس وعبدالرحمن الشامي ومحمد مهدي للمنتخب اليمني فيما أحرز محمد خليل هدف الإمارات الوحيد.

الفوز رفع رصيد اليمن إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن الأردن المتصدر فيما تذيل الإمارات برصيد نقطة وحيدة ويودع البطولة

وبهذه النتيجة، ضمن الأردن تأهله إلى الدور المقبل فيما ينتظر اليمن مباريات المجموعات الآخرى.

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المجموعة الثانية

الأردن - 4 نقاط.

اليمن - 3 نقاط.

الإمارات - نقطة.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدرين الستة وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثاني إلى ربع النهائي.

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